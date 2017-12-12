Витебских педофилов посадили на 16 лет

Сяржук Серабро • 12/12/17 18:35 • Крымінал

7 декабря суд Октябрьского района Витебска приговорил 51- и 53-летнего жителей областного центра, более двух лет насиловавших детей, к 16 годам лишения свободы каждого.



Как сообщали «Народные новости Витебска», жертвой этих двух педофилов стали даже внуки одного из мужчин. О таких поступках родного дедушки родители его внучат узнали только через два года, а до этого дети посещали мужчину почти каждые выходные.

Задержанные витебляне вступали в половую не только связь со своими малолетними жертвами, но и занимались сексом друг с другом на глазах у детей. Все это мужчины снимали на видеокамеру.

Суд признал двух жителей Витебска виновными в изнасиловании заведомо малолетней, совершенном повторно, группой лиц, лицом, ранее совершившим действия, предусмотренные статьёй 167 УК, и на основании части 3 статьи 166 УК приговорил каждого к лишению свободы на 11 лет и 6 месяцев; также они признаны виновными в иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшего и потерпевшей, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего и потерпевшей, совершенное повторно, лицом, ранее совершившим изнасилование, группой лиц, в отношении заведомо малолетнего и малолетней, и на основании части 3 статьи 167 УК приговорил к лишению свободы на 11 лет и 6 месяцев; кроме того мужчин признали виновными в недонесении о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении, о достоверно известном лице, совершившем это преступление, и на основании части 1 статьи 406 УК каждому назначено наказание в виде ареста сроком на 3 месяца.

Путем частичного сложения назначенных наказаний каждому педофилу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет. Мужчины будут заключены в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Также суд постановил взыскать в солидарном порядке с обоих витеблян в пользу трёх потерпевших материальную компенсацию морального вреда в сумме 3 200 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в установленном законном порядке, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.