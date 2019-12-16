Бал кадетов и студентов прошел в Витебске, было очень много красивой молодежи. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 16/12/19 23:33 • Культура

Тридцать пар учащейся молодежи вышли на паркет витебской филармонии на первом областном новогоднем балу лучших студентов и кадетов, а всего 16 декабря здесь собрались около 300 юношей и девушек, отличившихся в учебе.



Перед началом бала, который проходил в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети», председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев наградил дипломами студентов, учащихся школ и кадетов, которые стали победителям международных, республиканских и областных олимпиадах по различным предметам.

Затем перед собравшейся в зале молодёжью выступили солисты филармонии по аккомпанемент симфонического оркестра.

После концерта начался собственно бал, который открылся полонезом. На балу присутствовали традиционные новогодние персонажи — Дед Мороз и Снегурочка, которые почему-то первым делом вручили подарок чиновникам. Кстати, губернатор на бал не остался, а покинул филармонию после концерта.

После завершения бала студенты устроили массовую фотосессию. Также после танцев все получили из сундука Деда Мороза памятные сувениры.