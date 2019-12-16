Пропавшая в Орше девушка нашлась

ННВ • 16/12/19 19:54 • Здарэнні

Милиция прекратила розыск Карины Дементей, так как девушка вернулась домой.



Напомним, что 16-летня ученица Оршанского колледжа ВГУ 15 декабря ушла из общежития и исчезла. Поиском подростка занялись сотрудники милиции из местного РУВД.

Сегодня, 16 декабря, Карина Дементей вернулась домой. Причины ее ухода, а также то, где девушка находилась в течение суток, еще предстоит выяснить правоохранительным органам.

Управление внутренних дел Витебского облисполкома благодарит всех, кто принял участие в поисках.