Витебская афиша с 16.12.2019 по 22.12.2019 года

Ульяна Церашкова • 16/12/19 23:30 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

16.12–18.12

К 95-летию белорусского кино: "Глубокое течение". Драма, Беларусьфильм, 12+ (10:50 – только 17.12). Цена: 1,50.

"Джуманджи: новый уровень". Приключенческий экшн, фантастика, США, 12+ (15:25 – кроме 16.12, 19:30; 12:50, 16:55). Цена: 6,30–7,10.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2". Комедия, экшн, Россия, 12+ (17:45, 21:50; 23:35 – 14.12; 15:10, 19:10). Цена: 5,70–6,60.

"Сиротский Бруклин". Триллер, США, 18+ (21:00). Цена: 6,30–7,10.

"Холодное сердце 2". Анимация, приключения, 3D, США, 6+ (9:30 – кроме 14.12; 11:30 – кроме 14.12; 13:30; 8:50, 10:50 – кроме 17.12). Цена: 5,20–6,00.

19.12–25.12

"Звездные войны. Скайуокер. Восход". Фантастика, фэнтези, боевик, 3D, США, 16+ (14:55, 21:05; 18:50). Цена: сектор А-6,80 руб.; сектор В-7,30 руб.; сектор С-7,60 руб.

с 21.12 "Фиксики против кработов". Анимация, приключения, комедия, музыкальный, семейный, Россия, 6+ (10:40; 9:00; 14:40). Цена: 5,70–6,60).

"Джуманджи: новый уровень". Приключенческий экшн, фантастика, США, 12+ (12:35, 16:35, 21:30). Цена: 6,30–7,10.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2". Комедия, экшн, Россия, 12+ (17:35, 19:20). Цена: 5,70–6,60.

19.12, 20.12: "Холодное сердце 2". Анимация, приключения, 3D, США, 6+ (8:40, 10:40; 9:00; 10:50, 12:45, 14:40). Цена: 5,20–6,00.

Детский билет на дневные детские киносеансы (6–14 лет) – 3,30, только в кассе кинотеатра. На удлиненный сеанс к цене билета +0,30.

кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44

16.12–18.12

К 95-летию белорусского кино: "Глубокое течение". Драма, Беларусьфильм, 12+ (11:50 только 17.12). Цена: 1,50.

"Джуманджи: новый уровень". Приключенческий экшн, фантастика, США, 12+ (13:45, 21:30; 15:15, 19:20; 23:25 – только 14.12). Цена: 6,30–7,10.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2". Комедия, экшн, Россия, 12+ (16:05, 19:45; 17:35, 21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Холодное сердце 2". Анимация, приключения, 3D, США, 6+ (9:50, 11:50 (кроме 17.12.), 17:50; 9:20, 11:20, 13:20). Цена: 5,20–6,00.

19.12–25.12

"Звездные войны. Скайуокер. Восход". Фантастика, фэнтези, боевик, 3D, США, 16+ (16:10, 18:50). Цена: 6,80–7,60.

с 21.12: "Фиксики против кработов". Анимация, приключения, комедия, музыкальный, семейный, Россия, 6+ (8:30, 9:30, 11-25). Цена: 5,70–6,60.

"Джуманджи: новый уровень". Приключенческий экшн, фантастика, США, 12+ (21-30, 15-20, 17-40). Цена: 6,30–7,10.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2". Комедия, экшн, Россия, 12+ (14-25; 20-00, 21-50). Цена: 5,70–6,60.

"Холодное сердце 2". Анимация, приключения, 3D, США, 6+ (8-30 (19-20.12), 10-25, 12-25; 9-30 (19-20.12.), 11-25 (19-20.12), 13-20). Цена: 5,20–6,00.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Иван Царевич и Серый Волк 4". Приключения, семейный, анимация, Россия, 6+.

"Союз спасения". Историческая драма, Россия, 12+.

"Холоп". Комедия, Россия, 12+.

"Кошки". Комедия, мюзикл, фэнтези, драма, Великобритания, США, 12+.

Детский билет на дневные детские киносеансы независимо от сектора (для детей с 6 до 14 лет) – 2,50, только кассе кинотеатра. На удлиненный сеанс к цене билета +0,30.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

25.12 (10:00, 14:00) Новогодний утренник. Музыкальная сказка «Волшебные часы Деда Мороза».

25.12 (19:00) Рождественский концерт «Christmas medley». Cимфонический оркестр Витебской областной филармонии. Художественный руководитель – Владимир Белявский. Специальный гость – Виталий Ямутеев (саксофон). Елена Гракова (сопрано) и Джулиетта Тарахчян (эстрадный вокал).

XXXI Международный музыкальный фестиваль имени И.И. Соллертинского:

«Игра в классику. Гравитация». Выставка плаката студентов факультета дизайна ВГТУ.

18.12 (19:00) Закрытие фестиваля. Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Художественный руководитель и дирижер Александр Анисимов.

Концертный зал «Витебск»

**парк имени Фрунзе

22.12 (14:00) «И снова здравствуйте». Музыкально-развлекательная программа, 55+.

22.12 (10:00, 13:30), 24.12, 28.12 (18:00), 25.12 (9:30, 13:00, 29.12 (9:30), 29.12 (13:00), 2.01 (11:30), 8.01 (18:00) «Обыкновенный новый год?!», 6+.

25.12 (10:00, 15:00), 28.12 (10:00, 15:00), 29.12 (10:00, 16:00) «Карабас-Барабас против Нового года», 3+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

17.12 (19:00) «Смешныя людзі». Камедыя па матывах аднаактавых п’ес А. Чэхава «Пра шкоду тытуню», «Юбілей», «Прапанова».

18.12 (19:00) «Доктар філасофіі». Камедыя.

20.12 (19:00) «Ваўкалак» паводле аднайменнага апавядання з кнігі Яна Баршчэўскага «Шляхціц Завальня».

21.12 (18:00) «Самая жаданая». Рамантычная камедыя па матывах французскай драматургіі.

22.12 (18:00) «Экстрасэнсы». (Пара)нармальная камедыя.

25.12, 29.12 (11:00, 14:00, 17:00), 28.12 (11:00, 17:00) «Кот у ботах». Музычная казка паводле Шарля Пэро. Пасля спектакля – навагодняе прадстаўленне каля ёлкі.

26.12 (19:00) «Перабор». Камедыя.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

22.12 – 6.01 «Казка Дзеда Мароза» (3+).

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Старый Витебск на фото Сигизмунда Юрковского».

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XXI века (из фондов ВОКМ).

«Раненый город». Фотографии Витебска периода немецкой оккупации 1941-1944 годов.

«Векавая калекцыя» Вышыўка і фарфор з каллекцыі А.Р. Брадоўскага (з фондаў УК «ВАКМ»).

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Арт-объект 2020» (до 15.01).

«Еще тот Новый год!». Выставка антикварных елочных игрушек. Из частной коллекции Н.Ковалевой (до 15.01).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

«Художник П.М. Явич». К 100-летию со дня рождения.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

«У гонар роднай alma mater». Да 60-годдзя мастацка-графічнага факультэта. Творы выкладчыкаў і выпускнікоў 1959–2019 гадоў.

«Грани творчества». Выставка Ивана Хитько.

Выставка Геннадия и Ираиды Шутовых (до 23.12).

«Мыслю образом». Александр Слепов.

«Рождественская сказка». Выставка декоративно-прикладного искусства.

«Квадратура круга». Выставка графики Г. Сиетиньша (Латвия).

«Земля Даугавы». Текстильный проект. Р. Легчилина-Брока (Латвия).

«Вспоминая с Григорием Кликушиным». Выставка графики. Из фондов ВОКМ.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«20.20. С Новым годом!». Выставка советских кукол и игрушек из частной коллекции Олега и Елены Карпицких (до 13.01).

«Цветные фантазии». Выставка детского творчества.

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Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

Алесь Разанаў, Віктар Маркавец (Мінск). Канцэптуальна-мастацкія творы.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция, посвященная художникам-основателям училища.

Выставка, посвященная 100-летию создания М. Шагалом в Витебске Народного художественного училища.

Выставка работ Петра Кириллина "Всё неокончательно" (до 10.01).

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставки Натальи Кимстач. Гобелен, ручное ткачество.

«Китайское впечатление». Выставка художников из Китая.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Достаточно». Живопись. Международный художественный проект (Беларусь, Латвия, Литва, Германия).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Казкі Раства». Выставка детского творчества.

25.12, 28.12 (11:00) Новый год в Золотом кольце.

«Время ангелов». Живопись Елены Войновой-Богородицкой (до 15.01).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Солдатская еда на фоне столетий». Выставка предметов солдатского обихода из частной коллекции Г. Дубинина (Россия).

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

Каждый четверг (18:00). Бесплатные курсы «Витебск: реальная и популярная история родного города».

«Форма прикосновения». Фотовыставка Людмилы Таракановой.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11:00–20:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00, пн.: 12:00–18:00).

Битлз-клуб «Чердачок»

16.12–19.12 (20:00) Киносеансы.

31.12 (22:00) Зажигательная новогодняя ночь. Встреча Нового года (предварительная запись: 5140209 МТС).

28.02 (19:00) Naviband в Витебске. Презентация нового альбома.

Арт-пространство VZAP

ул. Октябрьская, 2, тел. 33 364-78-78

18.12 (18:00) Мастер-класс по изготовлению новогодних венков из натуральных материалов (стоимость 10,00, тел. 29 890-28-40).

28.12 (13:00) «Вкусная вечеринка».

Площадь Победы

20.12 (19:00) Акция «Зажжем елку вместе!». Праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, сказочных персонажей (улица Ленина – площадь Победы).

31.12–01.01 (23:00) «С Новым годом, любимый город!».

1.01 (12:00) «Праздник к нам пришел!».