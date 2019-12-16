Власти Витебска задумали ремонт улицы Кирова: там появятся фонтан и арки, а также заменят чугунное ограждение и тротуарную плитку

Сяржук Серабро • 16/12/19 14:33 • Падзеі

В 188 800 рублей обойдется только разработка проекта благоустройства улицы Кирова в Витебске. Как она изменится?



Тендер на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Благоустройство улицы Кирова на участке от ул. Космонавтов до ул. Комсомольская» объявило управление капитального строительства города Витебска, торги проводятся по упрощенной схеме.

Согласно заданию на проектирование предполагается замена существующего чугунного ограждения, отделяющего сквер от проезжей части на новое. Также замене подлежит советские тротуарные плиты на современную мелкоштучную плитку. Старое покрытие, вероятнее всего было устроено в 1979 году, при установке бюста Сергею Кирову, то есть прослужило 30 лет.

Также подлежат замене опоры уличного освещения, согласно акту осмотра они имеют моральный и физический износ около 70%.

Из нововведений, которыми городские власти собираются благоустроить сквер на улице Кирова — фонтан и три арки. Где установят плоскостной фонтан из документов не ясно, а пригласительную арку построят со стороны Привокзальной площади, две декоративные арки будут возведены на пересечении с улицей Димитрова.

Также предполагается устройство малых архитектурных форм (скамейки, урны и прочее), а также дополнительного озеленения.

Следует отметить, что территории, которые затронет реконструкция, находятся в границах исторического центра Витебска и в охранной зоне центра. Участок от моста Кирова до улицы Димитрова расположен в зоне охраны культурного слоя.

Финансируются работы по разработке проекта из городского бюджета. На его разработку отводится два месяца, еще два — на государственную экспертизу. Работы по благоустройству улицы Кирова планируют начать в апреле 2020 года.