Зарезали поросят на глазах у свиноматки и унесли. Житель Мазолово лишился всего приплода

Іван Дзедушкін • 16/12/19 13:02 • Крымінал

Звуки, которые издавали свиноматка и её поросята, привлекли в сарай злоумышленников – несчастливая история, которая произошла в Витебском районе накануне Нового года.



Недавно в хозяйстве 47-летнего жителя агрогородка Мазолово свиня принесла приплод, однако прибавление на подворье недолго радовало рачительного хозяина, так как все три поросенка погибли под ножами алчных соседей.

32-летний и 37-летний сельчане проводили время в безделии. Расположившись недалеко от подворья, в котором месяц назад родились поросята, они откупорили бутылку недорогого вина и начали неспешно выпивать. Похоже, отсутствие закуски обострило слух молодых мужчин, так как их внимание привлекли звуки, которые издавали свиноматка и её поросята, проникавшие сквозь стены сарая.

Пользуясь отсутствием хозяев, сельчане решили раздобыть мясное для закуски горячительного. Они забрались в свинарник и на глазах у взрослой свиньи закололи ее троих месячных поросяток.

После этого злоумышленники скрылись с добычей. Однако отпраздновать удачное дельце свежениной им не удалось, так как спустя несколько часов к ним в двери постучали сотрудники милиции.

В отношении двух молодых жителей Мазолово возбудили уголовное дело о краже, совершенной группой лиц, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.