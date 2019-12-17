Лукашенко продлил Новый год на день — 2 января будет праздничным, навсегда…
2 января в Беларуси будет праздничным днем, такое решение принял Александр Лукашенко.
17 декабря руководитель Беларуси подписал указ, которым закрепил на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января.
В соответствии с этим указом белорусы будет отдыхать в второй день Нового года без необходимости его отработки, сообщает сайт president.gov.by.
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1 каментар
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17/снежань/2019 у 23:35
Ура!!
А если изберём его в 20-м, глядишь, в 25-м и 3-его будем отдыхать!
Хотя, "изберём" - это я явно не в строчку... 🙄