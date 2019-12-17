Лукашенко продлил Новый год на день — 2 января будет праздничным, навсегда…

ННВ • 17/12/19 23:18 • Падзеі

2 января в Беларуси будет праздничным днем, такое решение принял Александр Лукашенко.



17 декабря руководитель Беларуси подписал указ, которым закрепил на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января.

В соответствии с этим указом белорусы будет отдыхать в второй день Нового года без необходимости его отработки, сообщает сайт president.gov.by.