Лукашенко продлил Новый год на день — 2 января будет праздничным, навсегда…

• 17/12/19 23:18 • Падзеі

2 января в Беларуси будет праздничным днем, такое решение принял Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко в Витебске, июль 2019 года. Фото Сергея Серебро

17 декабря руководитель Беларуси подписал указ, которым закрепил на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января.

В соответствии с этим указом белорусы будет отдыхать в второй день Нового года без необходимости его отработки, сообщает сайт president.gov.by.

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    1 каментар

    1. Pcholkin  
      17/снежань/2019 у 23:35

      Ура!!
      А если изберём его в 20-м, глядишь, в 25-м и 3-его будем отдыхать!
      Хотя, "изберём" - это я явно не в строчку... 🙄

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