Огромного толстолобика поймали под Браславом. Фото

ННВ • 17/12/19 15:32 • Экалогія

Почти тридцатикилограммового толстолобика удалось поймать в озере Бережье возле Браслава.



Это озеро входит в Национальный парк «Браславские озрера» и крупный трофей попался рыболовецкой бригаде нацпарка, сообщает районная газета «Браслаўская звязда». Вес пойманного экземпляра толстолобика пестрого составил 27 килограммов, а самые крупные особи этой рыбы могут вырастать до 35 килограммов.

В отличие от выловленного пару недель назад золотого линя, рекордного толстолобика отпускать в озеро не стали, а отправили на прилавок магазина.

Толстолобиков завезли в Беларусь в 1965 году для выращивания в прудах рыбоводческих хозяйств. С первой половины 1970-х этих рыб начали заселять и в природные озера нашей страны.