Опять пожилой пешеход попал под автомобиль, теперь в Новополоцке

Іван Дзедушкін • 17/12/19 22:58 • Здарэнні

Вечером 16 декабря в Новополоцке сбили 70-летнего мужчину. Пожилой пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.



ДТП произошло около 17:00 в районе дома №11 на молодежной улице Нефтеграда. 58-летняя новополочанка «Seat Leon» сбила пенсионер, пресекавшего улицу вне пешеходного перехода.

При этом, как отмечает ГАИ в своем сообщении, пешеходный переход находился в зоне видимости пожилого мужчины.

В результате наезда пешеход получил травмы, его пришлось доставить Новополоцкую центральную городскую больницу.

С начала декабря в Витебской области произошло уже несколько наездов на пешеходов преклонного возраста.