Опять пожилой пешеход попал под автомобиль, теперь в Новополоцке
Вечером 16 декабря в Новополоцке сбили 70-летнего мужчину. Пожилой пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.
ДТП произошло около 17:00 в районе дома №11 на молодежной улице Нефтеграда. 58-летняя новополочанка «Seat Leon» сбила пенсионер, пресекавшего улицу вне пешеходного перехода.
При этом, как отмечает ГАИ в своем сообщении, пешеходный переход находился в зоне видимости пожилого мужчины.
В результате наезда пешеход получил травмы, его пришлось доставить Новополоцкую центральную городскую больницу.
С начала декабря в Витебской области произошло уже несколько наездов на пешеходов преклонного возраста.
Падобнае
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: