Престарелая пенсионерка утонула в пруду в Шумилинском районе, она несколько раз проваливалась, но продолжала ходить по льду

ННВ • 17/12/19 16:12 • Здарэнні

При странных обстоятельствах утонула 71-летняя пенсионерка из агрогородка Кривое Село Шумилинского района.



На искусственном водоеме, где погибла женщина, обнаружили несколько проломов льда — старушка проваливалась, но зачем-то продолжала ходить по тонкому ледяному покрову. Недалеко от берега он в очередной раз провалилась и уже не смогла выбраться.

Тело погибшей пенсионерки под водой нашли спасатели и извлекли его на берег. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства трагедии, сообщает газета «Герой працы» со ссылкой на председателя районной организации ОСВОД Александра Шарафутдинова.