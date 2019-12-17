Престарелая пенсионерка утонула в пруду в Шумилинском районе, она несколько раз проваливалась, но продолжала ходить по льду
При странных обстоятельствах утонула 71-летняя пенсионерка из агрогородка Кривое Село Шумилинского района.
На искусственном водоеме, где погибла женщина, обнаружили несколько проломов льда — старушка проваливалась, но зачем-то продолжала ходить по тонкому ледяному покрову. Недалеко от берега он в очередной раз провалилась и уже не смогла выбраться.
Тело погибшей пенсионерки под водой нашли спасатели и извлекли его на берег. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства трагедии, сообщает газета «Герой працы» со ссылкой на председателя районной организации ОСВОД Александра Шарафутдинова.
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