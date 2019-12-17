Проезд в городском транспорте Витебска подорожал. Сколько будет стоить талончик?

Сяржук Серабро • 17/12/19 2:35 • Эканоміка

Талончик будет стоить 60 копеек, а месячный проездной на все виды транспорта в Витебске обойдется в 42 рубля 96 копеек — облисполком установил новые тарифы на проезд в общественном транспорте.



Витебский облисполком 10 декабря внес изменения в свое решение «О тарифах на городские перевозки пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении». Согласно этим изменениям цена на проезд и провоз ручной клади в обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении устанавливается в размере 60 копеек, а на экспрессных маршрутах — 70 копеек. Таким образом, талончик подорожал на 5 копеек.

Название самого документа, а также его пункты после слова «пассажиров» дополнены словами «и ручной клади», для чего это сделано, пока трудно сказать.

Стоимость декадных и месячных проездных соответственно выросла. В областном центре проездной на один вид транспорта на 10 дней обойдется в 9 рублей 50 копеек, а на месяц — в 27 рублей. Поездной на два вида будет стоить 12 рублей 68 копеек и 36 рублей 3 копейки соответственно, а на три вида — 15 рублей 5 копеек и 42 рубля 96 копеек.

Немного дешевле будут проездные в райцентрах. В городах с населением выше 50 000 человек месячный проездной на один вид транспорта обойдется в 26 рублей 28 копеек, на два вида — 35 рублей 28 копеек. В городах с меньшим населением стоимость месячного проездного на один вид транспорта составляет 22 рубля 95 копеек.

Предыдущий раз увеличение стоимости проезда в городском транспорте в Витебской области произошло чуть более года назад, тогда талончик также подорожал на 5 копеек.