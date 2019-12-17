Суд прекратил банкротство полоцкой универсальной базы, но она еще должна более 5 миллионов рублей

Сяржук Серабро • 17/12/19 17:13 • Эканоміка

22 ноября экономический суд Витебской области прекратил производство дела о банкротстве Полоцкой универсальной базы — предприятие смогло расплатиться с половиной долгов и договориться с кредиторами.



Как сообщали «ННВ», дело об экономической несостоятельности (банкротстве) кооперативно-торгового унитарного предприятия «Полоцкая универсальная база» было принято к производству в 2017 году.

D мае 2018 года решением экономического суда Витебской области КТУП «Полоцкая универсальная база» признано экономически несостоятельным и в отношении него открыта процедура санации сроком до 18 ноября 2019.

За это время удалось расплатиться с долгами на сумму 5 240 091 рубль 89 копеек. На 22 ноября задолженность базы перед конкурсными кредиторами в соответствии с реестром требований кредиторов составила 5 168 208 рублей 66 копеек 85 302,52 российских рублей. При этом требования кредиторов первой и второй очередей отсутствуют. Кроме того, к окончанию срока санации платежеспособность должника восстановлена.

12 ноября собрание кредиторов Полоцкой универсальной базы приняло решения об утверждении отчета управляющего по итогам санации и заключении мирового соглашения на условиях отсрочки (рассрочки) исполнения оставшихся непогашенными требований кредиторов.

Ходатайство об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве кооперативно-торгового унитарного предприятия «Полоцкая универсальная база» было удовлетворено экономическим судом, производство по делу о его банкротстве прекращено. Определение экономического суда не обжаловалось и 14 декабря он вступило в законную силу, сообщает пресс-служба экономического суда Витебской области.