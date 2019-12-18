Бананы, рыба и даже картошка — из России в Беларусь пытались ввезти продуты без документов об их безопасности

ННВ • 18/12/19 14:38 • Эканоміка

Витебские таможенники вернут в сопредельное государство более 100 тон продуктов, которые пытались ввезти в Беларусь без документов, подтверждающие их безопасность.



Две фуры с эквадорскими бананами задержали на границе с Россией. Эти фрукты везли из Санкт-Петербурга в Минск. Вот только у водителей фур не было необходимых фитосанитарных сертификатов, подтверждающие происхождение товара и его безопасность для потребителя.

В этот же день сотрудники Витебской и Гомельской таможен выявили еще шесть фактов ввоза из Российской Федерации зерновых и злаковых культур, рыбной и кондитерской продукции, а также древесины без наличия фитосанитарных и ветеринарных сертификатов. На кондитерской продукции, которая является скоропортящимся товаром, даже отсутствовала дата производства, сообщает пресс-служба ГТК.

Все эти товары были произведены на территории сопредельного государства. А продавать их хотели на внутреннем рынке Беларуси. В связи с нарушением правил транспортировки товаров усматриваются признаки административного правонарушения по части 4 статьи 12.17 КоАП. Санкции этой статьи предусматривают штраф до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Вся продукция, которую пытались ввезти в нашу страну без фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, будет возвращена в на территорию России.