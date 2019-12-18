Двухлетнего малыша и его маму сбили на пешеходном переходе в Новополоцке
Двадцатилетняя женщина с двухлетним ребенком попали под автомобиль на улице Блохина в Новополоцке 18 декабря.
Около двенадцати часов дня 51-летний водитель «Peugeot 307» в районе дома №8б совершил наезд новополочанку с малышом, которая переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии женщина и ребенок пострадали и были доставлены в Новополоцкую центральную городскую больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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