Двухлетнего малыша и его маму сбили на пешеходном переходе в Новополоцке

ННВ • 18/12/19 18:41 • Здарэнні

Двадцатилетняя женщина с двухлетним ребенком попали под автомобиль на улице Блохина в Новополоцке 18 декабря.



Около двенадцати часов дня 51-летний водитель «Peugeot 307» в районе дома №8б совершил наезд новополочанку с малышом, которая переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина и ребенок пострадали и были доставлены в Новополоцкую центральную городскую больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.