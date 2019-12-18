Купившего права водителя задержали в Витебске

Іван Дзедушкін • 18/12/19 11:53 • Здарэнні

В Витебске сотрудникам ГАИ попался мужчина, чьё водительское удостоверение не числилось в базах данных инспекции.



Автомобиль «Toyota» был остановлен в областном центре в ходе проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в городе. 52-летний водитель, управлявший автомобилем, при проверке документов показал инспекторам фальшивые права.

Как оказалось, это водительское удостоверение не числится в компьютерных базах данных ГАИ. Мужчина признался, что купил эти документы. После этого сотрудники Госавтоинспекции доставили водителя для дальнейшего разбирательства в Первомайский РОВД.

Правоохранители начали проверку по этому факту, сообщает отделение агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.