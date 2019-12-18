Многодетной семье предлагают расселиться в разные концы Витебска — на Титова и в Билево

Сяржук Серабро • 18/12/19 20:17 • Грамадства

Семья с семью маленькими детьми, которая живет в конце улицы Титова, получила дополнительную жилплощадь в Билево и недоумевает — как воспользоваться такой помощью государства.



Семья Соглаевых заселилась в трехкомнатную квартиру дома №117/1 на улице Титова в 2012 году, тогда у них было трое детей. За семь лет семейство значительно увеличилось, и сейчас здесь живут девять человек: папа с мамой и детишки в возрасте от четырех до двенадцати лет.

В этом году они написали заявление на расширение жилплощади, и им предложили взять квартиру в достраивающейся многоэтажке №23 на улице Генерала Ивановского, то есть в Билево. Многодетная семья высказала недоумение, каким образом они смогут жить в раздельных квартирах в совершенно разных концах города, тем более, что сейчас они разделены закрытым на реконструкцию Полоцким путепроводом.

Витебские чиновники, по словам членов семьи, однако, никаких других вариантов, например, обмена теперешнего жилья на две смежные квартиры или одну большей площади, предложить не смогли. Побоявшись упустить хотя бы такой вариант и наслушавшись страшилок о проблемах в сфере строительства жилья, Соглаевы согласились на квартиру в Билево.

В результате решением горисполкома и была предоставлена субсидия для погашения части процентов за пользование кредитом и основного долга. Из собственных средств семье нужно было уплатить только 6 746 рублей, правда, и таких средств у них не было.

После обращения в администрацию президента, а также после окончательных перерасчетов, Соглаевым за вторую квартиру нужно будет уплатить уже только около 3 947 рублей. Им предоставили отсрочку платежа на два месяца, чтобы была возможность воспользоваться изменениями в положении о предоставлении семейного капитала, которые вступают в силу с 1 января 2020 года — тогда семья может рассчитаться за новое жилье из этих средств.

Однако чем ближе радостный миг получения новых квадратов тем больше Соглаевых охватывает тревога за будущее — как разделить семью на две части и жить в двух противоположных концах города. Ведь сейчас пятеро из семи детишек посещают учреждения образования по месту проживания: двое учатся в СШ №7, двое — в СШ №17, а еще один — посещает садик №48а.

Казалось бы, государство оказало помощь многодетной семье и помощь немалую, учитывая современную стоимость жилья. Чиновники по возможности пошли на встречу с решением вопроса об оплате разницы между суммой субсидии и стоимостью строительства. Все молодцы… Но фактически семья просто физически не сможет воспользоваться дополнительным жильем, даже без учета тяжелого положения с детсадами и школами в Билево.

Соглаевы понимают, что сами согласились на такой вариант, но не понимают, как им жить дальше. И просят городские власти не останавливаться на формальном решении проблемы, а попробовать решить ее по-человечески.