Пожарные ДедыМорозы спустились с крыши прямо в палаты к маленьким пациентам Витебской детской областной клинической больницы. Фото

ННВ • 18/12/19 15:44 • Здароўе

Чтобы поздравить болеющих деток витебские спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились на веревках с крыши детской областной клинической больницы прямо в палаты.



В канун Рождества подарить сказу детишкам, проходящим лечение, решили сотрудники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь». Пожарные, которые с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши учреждения здравоохранения и через окна поприветствовали маленьким пациентам.

Главным Дедом Морозом, который, правда, оказался в больнице обычным путем (через обычный вход, а не на санях с оленями, как вы подумали) стал начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.

Зато этот Дедушка Мороз имел собой мешок с подарками, с которым обошел палаты больницы, раздавая малышам сласти от кондитерской фабрики «Витьба», об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.

В актовом зале детской больницы был организован предновогодний интерактив от МЧС был организован и. Спасатели вместе с клоунами Неболитами из общественной организации Красный Крест и развлекали, и обучали – как правильно украсить новогоднюю ель, как правильно пользоваться электроприборами, чем опасен зимний водоем и многое другое.