В Витебске представили выставку работ мастера гравюры и короля шрифтов Григория Кликушина

Юрый Шэпелеў • 18/12/19 7:34 • Культура

В Витебском художественном музее открылась выставка «Вспоминая с Григорием Кликушиным».



Григорий Филиппович Кликушин (1921-2014) член Союза художников Беларуси, лауреат городской премии «Созвездие муз». С 1939 по 1941 преподавал рисование в родном Сладкове, в Омской области, а с началом войны отправился на фронт.

В 1946 году Кликушин переехал в Витебск, где учился на историческом факультете Витебского пединститута. В 1956 году окончил художественное отделение Московского полиграфического института. Преподавал в Витебском художественно-графическом педучилище. С 1970 по 1995 годы работал художником-оформителем в областной типографии.

Григория Кликушина по праву называют мастером гравюры и королём шрифтов. Он написал ряд книг и учебных пособий по искусству шрифта. Художник является автором более сотни гравюр и пяти серий графических работ, таких, как: «Сельские пейзажи», «Витебск — любовь моя», «Старый Витебск», «Воспоминания о малой родине», «Полоцкий нефтестрой». Его графическими иллюстрациями оформлены десятки печатных изданий.

Судьба художника состояла не только из творческих успехов, но и преподносила ему неприятные моменты. Так, однажды, он распечатал на своей печатной машинке статью из одного зарубежного журнала и раздал знакомым. Однако, во времена "развитого социализма", печатная машинка и западная публицистика считались инструментом для идеологической диверсии и Григория Кликушина обвинили в антисоветской пропаганде, вынудив закончить преподавательскую деятельность в институте.

Этапы своего жизненного пути Григорий Фёдорович описал в нескольких томах книги «Воспоминания», построенной на основе личных дневников, которые он вёл всю свою жизнь. Яркая личность, человек разносторонних интересов, он учился в театральном техникуме, играл в студенческих спектаклях, писал стихи, увлекался классической музыкой, играл на фортепиано.

В фондах Витебского областного краеведческого музея хранится более 2400 произведений Кликушина. Григорий Филлипович был настоящим патриотом Витебска. Свои художественные работы, образцы шрифтов, книги, рукописи, документы и другие ценные материалы он безвозмездно передал в музеи, архивы, библиотеки города. Множество работ художник посвятил Витебску, создав своеобразный графический портрет старого города.