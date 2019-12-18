Женщина погибла под колесами такси в Витебске, за рулем был 19-летний парень

Іван Дзедушкін • 18/12/19 23:09 • Здарэнні

Пенсионерка погибла в результате наезда такси на улице Терешковой в Витебске позним вечером 18 декабря.



Около 22:00 на 69-летнюю женщину, переходившую улицу в районе дома №26, совершил наезд 19-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» одной из служб такси.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила тяжелые травмы и скончалась на месте аварии.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

С начала декабря в Витебской области продолжается череда ДТП в которых пострадавшими оказываются пожилые пешеходы, обычно они происходят в темное время суток. Например, днем ранее в Новополоцке под колеса авто попал 70-летний пенсионер.