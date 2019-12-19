Перед старым Новым годом будет два выходных — правительство изменило перенос рабочих дней

Сяржук Серабро • 19/12/19 22:54 • Падзеі

Рабочий день с 6 января (понедельник) в 2020 году перенесут на 4 января (суббота), такое решение приняло белорусское правительство 18 декабря.



Напомним, что ранее в эту субботу планировали отрабатывать выходной день 2 января, однако на днях Александр Лукашенко решил, что второй день Нового года в Беларуси будет праздничным на постоянной основе.

Таким образом, отпадает необходимость переноса рабочего дня с 6 января на субботу 11 января и пред старым Новым годом у белорусов будет два полноценных выходных.