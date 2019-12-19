Тамешевари в ночном переходе: в Витебске задержали мужчину, повредившего вентфасад подземного перехода возле здания Следственного комитета

Іван Дзедушкін • 19/12/19 13:01 • Здарэнні

Задержан мужчина, в ночь с 13 на 14 декабря повредивший плиты вентилируемого фасада подземного перехода на Московском проспекте, на видео видно, как он становился в стойку и наносил удары по стенкам.



О повреждении нескольких керамогранитных плиток в переходе на перекрестке Московского проспекта с улицами Петруся Бровки и Терешкой в субботу сообщили «Народные новости Витебска».

Повреждения вентфасада оказались в непосредственной близости от видеокамеры, рядом висела табличка, предупреждающая видеонаблюдении. Благодаря видеозаписи и обнаружили вандала.

В ролике, опубликованном милицией, видно, что без четверти три ночи в подземном переходе появляется мужчина с шатающейся походкой. Внезапно он становится в бойцовскую стойку, а потом пытается разбить облицовку стены. В какой-то момент, после удара «с ноги», это ему удается.

После этого вандал пытался осколком плитки сбить камеру видеонаблюдения, правда, безуспешно.

Милиции мужчина свое поведение объяснил тем, что возвращался домой после застолья с друзьями сильно пьяным. По его словам он ничего не помнил о произошедшем ночью, лишь утром увидел последствия своей выходки и попытался самостоятельно восстановить облицовку стены.

Материалы проверки по этому происшествию собираются предать в следственный комитет для дачи правовой оценки действиям витеблянина, сообщает отделение информации и общественных связей УВД.