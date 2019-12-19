Температурный рекорд побит в Витебске — в среду было очень тепло

Сяржук Серабро • 19/12/19 23:16 • Экалогія

Очередной суточный рекорд максимальной температуры был побит в Витебске в среду, 18 декабря.



В этот день атмосферный воздух в областном центре прогрелся до +7,8 °C, что на 2,6 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2011 году. Напомним, что систематические наблюдения за температурой окружающего воздуха в Витебске ведутся уже 133 года.

В целом за прошедшие 19 дней декабря зафиксировано отклонение среднемесячной температуры на +5,2 °C, при том, что нормой для этого месяца является -4,2 °C. Как помните, осень тоже была теплее обычного, в октябре в Витебске зафиксировали несколько температурных рекордов.

Необычно высока для первого месяца зимы температура вызвала набухание почек на некоторых деревьях, а на вербе и вовсе появились характерные соцветия.