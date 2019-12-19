В Витебске в декабре на деревьях набухли почки, а на вербе появились “котики”

Ігар Мацьвееў • 19/12/19 19:22 • Грамадства

Нехарактерная для декабря плюсовая температура привела к тому, что на некоторых деревьях начали набухать почки, а на вербе появились "котики", которые мы привыкли видеть весной.

По прогнозам синоптиков, плюсовая погода продержится до субботы, 28 декабря. Затем температура начнет опускаться ниже нуля.

Пока же получается, что в календаре декабрь, а за окном - весна.