Как украшали ёлку советские дети — новогодняя выставка елочных игрушек открылась в Витебске

Сяржук Серабро • 20/12/19 18:09 • Культура

Выставка ёлочных игрушек эпохи СССР открылась в Витебске, она охватывает период с 1930-х по 1980-е годы.





Открытие выставки «Ещё тот Новый год», в экспозиции которой представлены елочные украшения из коллекции Натальи Ковалевой, состоялось 19 декабря в Витебском областном краеведческом музее.

На выставке около 400 экспонатов, что составляет примерно десятую часть коллекции: искусственные ёлочки, ёлочные игрушки 1930-1980 годов и новогодние аксессуары. Елочные украшения изображают персонажей сказок П. Бажова, А. Пушкина, К. Чуковского, Дж. Родари, а также различные темы, популярные в тот или иной советский период.

Также выставлены репродукции новогодних афиш, плакатов и иллюстраций известных сказок, связанных по тематике с елочными игрушками, коллекции подставных игрушекДед Мороз и Снегурочка и т.п.

Эта выставка в канун рождественских и новогодних праздников уже стала традиционной для музея. Волшебный мир елочных украшений возвращает взрослых в мир детства, а детям помогает увидеть то, как их дедушки и бабушки праздновали Новый год.