Микроавтобус разбился в Верхнедвинском районе, пассажира вытаскивали спасатели

Іван Дзедушкін • 20/12/19 20:56 • Здарэнні

Утром 20 декабря в Верхнедвинском районе микроавтобус «Fiat Ducato» вылетел в кювет и перевернулся, в салоне оказалась заблокированной девушка.



ДТП произошло около девяти часов утра: на закруглении дороги у деревни Лещилово 49-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, там автомобиль опрокинулся, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В результате аварии помощь спасателей потребовалась 27-летней девушке, которую зажало в перевернувшемся «Fiat». Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали её и передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщается пресс-службой МЧС.

Девушка получил различные травмы, и ее пришлось доставить в Верхнедвинскую центральную районную больницу. По факту ДТП проводится проверка.