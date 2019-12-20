Микроавтобус разбился в Верхнедвинском районе, пассажира вытаскивали спасатели

• 20/12/19 20:56 • Здарэнні

Утром 20 декабря в Верхнедвинском районе микроавтобус «Fiat Ducato» вылетел в кювет и перевернулся, в салоне оказалась заблокированной девушка.
Микроавтобус разбился в Верхнедвинском районе, пассажира вытаскивали спасатели. Фото ГАИ

ДТП произошло около девяти часов утра: на закруглении дороги у деревни Лещилово 49-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, там автомобиль опрокинулся, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Микроавтобус разбился в Верхнедвинском районе, пассажира вытаскивали спасатели. Фото МЧС

В результате аварии помощь спасателей потребовалась 27-летней девушке, которую зажало в перевернувшемся «Fiat». Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали её и передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщается пресс-службой МЧС.

Микроавтобус разбился в Верхнедвинском районе, пассажира вытаскивали спасатели. Фото ГАИ

Девушка получил различные травмы, и ее пришлось доставить в Верхнедвинскую центральную районную больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Микроавтобус разбился в Верхнедвинском районе, пассажира вытаскивали спасатели. Фото МЧС

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