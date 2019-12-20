Парад Дедов морозов собрал в Витебске почти тысячу участников. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 20/12/19 23:14 • Культура

Вечером 20 декабря в Витебске прошел парад Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей, который собрал около тысячи участников.



Колонны участников собирались на перекрестке улиц Правды и Ленина, впереди пеших порядков сказочных героев расположились автотранспортные средства с сотрудниками ГАИ, главным Дедом Морозом, которого везли на троне, и символом наступающего 2020 года по китайскому календарю — Металлической Крысой, которая разместилась просто на крыше легковушки.

Под духовой оркестр Деды Морозы, Снегурочки и примкнувшие к ним сказочные персонажи промаршировали до площади Победы, где установлена главная ёлка Витебска.

Никаких речей на площади не было, собственно и говорить их пока не кому, так как город уже некоторое время остается без мэра. Просто по команде Деда Мороза оперативно зажгли ёлку. После этого началась концертная программа.

Кто-то из участников шествия сразу же поспешил в этот пятничный вечер домой к семейному очагу, кто-то остался водить хороводы у елочки.

К сожалению, снег в этом году к параду выпасть не успел. Температура стояла также явно не зимняя — около полутора градусов тепла. Хорошо хоть дождя не было, ведь были и такие парады по лужам…