Разбойное нападение на такси в Орше — пьяный мужчина захватил машину с водителем, угрожая предметом, похожим на пистолет

Іван Дзедушкін • 20/12/19 12:24 • Здарэнні

Отказавшегося брать пассажира таксиста пьяный оршанец заставил возить себя по райцентру под угрозой предмета, похожего на пистолет.



Как позже выяснится, 30-летний житель Орши подгулял в компании своего приятеля. При этом он находился под надзором из-за судимости и должен был вечером находиться дома. Поэтому оршанец бросился искать такси вместе с приятелем.

У одного из магазинов райцентра мужчины заметили заветный таксомотор. Однако водитель отказался брать пассажиров, так как уже принял заказ. Тогда оршанец заставил таксиста взять их в машину под угрозой предмета, похожего на пистолет.

По дороге водитель и его пассажиры заехали на заправку, где пьяный мужчина потребовал у таксиста деньги, чтобы снова купить выпивку. В конце концов, захвативший машину мужчина дал указание водителю доставить их к дому сожителя матери. Здесь, пользуясь представленным случаем, таксисту удалось уехать от своего похитителя.

После этого потерпевший обратился в милицию. Злоумышленника оперативно задержали сотрудники Департамента охраны. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.