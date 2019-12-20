Сегодня вечером перекроют улицу Ленина, это связано с парадом Дедов Морозов и Снегурочек
Участок улицы Ленина вечером 20 декабря будет временно закрыт для движения в связи с проведением традиционного парада Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей.
С 18:45 до 19:20 будет закрыто движение всех видов транспорта по участку улицы Ленина между площадью Свободы и площадью Победы, об этом «ННВ» сообщили в горисполкоме. В это время автобусы пойдут по объездным маршрутам через улицы Смоленскую и Генерала Белобородова.
С 6:00 и до окончания мероприятия на этом участке улицы остановка и стоянка транспорта будут запрещены.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 8 из микрорайона Фрунзе будут следовать до улицы Жесткова, а от вокзала и Смоленского рынка пойдут по проспекту Фрунзе. Троллейбусные маршруты, следующие по проспекту Черняховского дойдут до остановочного пункта «Площадь Победы».
Падобнае
1 каментар
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
20/снежань/2019 у 13:14
С 6:00 и до окончания мероприятия на этом участке улицы остановка и стоянка транспорта будут запре...
Познавата... Нада была с 1вага чысла парковку заприщать