Сегодня вечером перекроют улицу Ленина, это связано с парадом Дедов Морозов и Снегурочек

ННВ • 20/12/19 12:09 • Падзеі

Участок улицы Ленина вечером 20 декабря будет временно закрыт для движения в связи с проведением традиционного парада Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей.



С 18:45 до 19:20 будет закрыто движение всех видов транспорта по участку улицы Ленина между площадью Свободы и площадью Победы, об этом «ННВ» сообщили в горисполкоме. В это время автобусы пойдут по объездным маршрутам через улицы Смоленскую и Генерала Белобородова.

С 6:00 и до окончания мероприятия на этом участке улицы остановка и стоянка транспорта будут запрещены.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 8 из микрорайона Фрунзе будут следовать до улицы Жесткова, а от вокзала и Смоленского рынка пойдут по проспекту Фрунзе. Троллейбусные маршруты, следующие по проспекту Черняховского дойдут до остановочного пункта «Площадь Победы».