В центре Витебска пилят и сжигают деревья. Фотофакт

Юрый Шэпелеў • 20/12/19 6:57 • Экалогія

19 декабря на берегу Двины на Средненабережной улице в Витебске пилили деревья и тут же их сжигали.



Напротив здания бывшей морской школы, были спилены кроны почти у десятка деревьев. После этого ветви, части стволов и вершины никуда не вывозили, а скинули вниз со склона прямо к Двине. Что бы утилизировать эту древесину, на берегу реки развели несколько костров.

Останки деревьев сжигали до позднего вечера, при этом дым от кострищ развевался по всему центру города. Про то, что в Витебске бездумно уничтожаются зелёные насаждения, писалось и говорилось неоднократно.

Кронирование старых тополей в санитарных целях ещё объяснимо, но в данном случае речь идёт не о тополях. К тому же, учитывая зимний период и неминуемые холода, решение сжечь т.н. местное топливо как минимум не рациональное, ведь многие горожане живут в частном секторе и явно нуждаются в дровах для отопления своих домов.