Из-за пожара из поликлиники в Витебске эвакуировали 30 человек — горела трансформаторная подстанция

• 21/12/19 16:13 • Здарэнні

21 декабря из-за пожара из поликлиники №3 в Витебске спасателям пришлось эвакуировать 30 человек.
Из-за пожара из поликлиники в Витебске эвакуировали 30 человек — горела трансформаторная подстанция. Фото МЧС

В 14:20 пожарные получили сообщение о загорании проводов в электрощитовой поликлиники. Прибывшие на место подразделения обнаружили, что горит трансформаторная подстанция, пристроенная к зданию медучреждения.

Пожарные машины у здания поликлиники на московском проспекте. Фото t.me/Vitebsk4People

Пожарные вывели из здания поликлиники 30 человек, никто из них не пострадал. В результате пожара в трансформаторной подстанции повреждены кабели, а также закопчены стены и потолок.

Из-за пожара из поликлиники в Витебске эвакуировали 30 человек — горела трансформаторная подстанция. Фото МЧС

По факту пожара начали проверку, она должна установить причины возгорания, сообщается пресс-службой МЧС.

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