Из-за пожара из поликлиники в Витебске эвакуировали 30 человек — горела трансформаторная подстанция

ННВ • 21/12/19 16:13 • Здарэнні

21 декабря из-за пожара из поликлиники №3 в Витебске спасателям пришлось эвакуировать 30 человек.



В 14:20 пожарные получили сообщение о загорании проводов в электрощитовой поликлиники. Прибывшие на место подразделения обнаружили, что горит трансформаторная подстанция, пристроенная к зданию медучреждения.

Пожарные вывели из здания поликлиники 30 человек, никто из них не пострадал. В результате пожара в трансформаторной подстанции повреждены кабели, а также закопчены стены и потолок.

По факту пожара начали проверку, она должна установить причины возгорания, сообщается пресс-службой МЧС.