Полоцкий спецкомбинат «Ритуал» купит себе «Geely Atlas»

Сяржук Серабро • 21/12/19 16:54 • Эканоміка

Приглянувшийся белорусским чиновникам кроссовер «Geely Atlas» решило приобрести и предприятие, провожающее полочан в последний путь. Они готовы потратить на машину 49 600 рублей.



Тендер на приобретение автомобиля «Geely Atlas» либо аналога объявил Специализированный комбинат гражданского обслуживания «Ритуал» из Полоцка.

Согласно технической документации закупается автомобиль с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 лошадиные силы и 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Судя по ориентировочной цене полоцкое похоронное бюро выбрало себе кроссовер в комплектации «Luxury» — с полным приводом, 18-дюймовыми колесами и кожаным салоном.

Поставить новый автомобиль спецкомбинату должны до конца января. Оплачивается эта закупка из собственных средств предприятия.