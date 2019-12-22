На площади Победы в Витебске установили светящийся тоннель
На площади Победы в Витебске возле главной городской ёлки установили светящийся тоннель.
Он сделан из металлического каркаса, который украшен гирляндами. Длина его примерно метров 9, а ширина - 4 метра.
Несмотря на дождь, прохожие не спешат пройти мимо нового новогоднего украшения. Кто-то подходит, чтобы сделать селфи, а кто-то просто посмотреть.
В минувшем году площадь украсили светящимся огромным елочным шаром. Тоннель находится возле него.
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