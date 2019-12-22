На площади Победы в Витебске установили светящийся тоннель

Ігар Мацьвееў • 22/12/19 19:39 • Грамадства

На площади Победы в Витебске возле главной городской ёлки установили светящийся тоннель.

Он сделан из металлического каркаса, который украшен гирляндами. Длина его примерно метров 9, а ширина - 4 метра.

Несмотря на дождь, прохожие не спешат пройти мимо нового новогоднего украшения. Кто-то подходит, чтобы сделать селфи, а кто-то просто посмотреть.

В минувшем году площадь украсили светящимся огромным елочным шаром. Тоннель находится возле него.