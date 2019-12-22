Опять пешеход, опять пожилой — в Орше снова сбили пенсионерку
Днем 21 декабря в Орше под автомобиль попала 62-летняя жительница райцентра, пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Около 14:00 недалеко от дома №16 на улице Кирова 46-летний водитель «Volkswagen Polo», совершила наезд на переходившую проезжую часть женщину.
В результате наезда пенсионерка получила травмы, ее пришлось доставить в Оршанскую городскую больницу имени Семашко, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
По факту ДТП проводится проверка.
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