Опять пешеход, опять пожилой — в Орше снова сбили пенсионерку

Іван Дзедушкін • 22/12/19 13:46 • Здарэнні

Днем 21 декабря в Орше под автомобиль попала 62-летняя жительница райцентра, пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода.



Около 14:00 недалеко от дома №16 на улице Кирова 46-летний водитель «Volkswagen Polo», совершила наезд на переходившую проезжую часть женщину.

В результате наезда пенсионерка получила травмы, ее пришлось доставить в Оршанскую городскую больницу имени Семашко, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.