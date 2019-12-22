Превышение предельных концентраций твердых частиц зафиксировали в Новополоцке

ННВ • 22/12/19 18:00 • Здарэнні

17 декабря в Новополоцке было зафиксировано превышение предельной концентрации по твердым частицам.



При замере на Молодежной улице в районе дома №135 в 19:00 было выявлено, что максимально разовая концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) составила 1,2 ПДК.

Во время отбора проб воздуха наблюдался слабый южный ветер, температура воздуха составляла +4,4 °С, относительная влажность – 100%, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.