Столкновение грузовика с трактором в Полоцком районе, пострадал тракторист
Утром 20 декабря в Полоцком районе столкнулись грузовой автомобиль и трактор, пострадал механизатор.
Около 7:00 неподалеку от деревни Шатилово Полоцкого района 24-летний житель Полоцка, ехавший на грузовике «Mercedes-Benz», допустил столкновение с трактором «МТЗ», двигавшимся в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия 64-летний тракторист получил травмы и был доставлен в Новополоцкую центральную городскую больницу. По факту аварии проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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1 каментар
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22/снежань/2019 у 12:20
А говорили, что столкнулись два большегруз... Вот и верь потом