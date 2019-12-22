Столкновение грузовика с трактором в Полоцком районе, пострадал тракторист

Іван Дзедушкін • 22/12/19 10:47 • Здарэнні

Утром 20 декабря в Полоцком районе столкнулись грузовой автомобиль и трактор, пострадал механизатор.



Около 7:00 неподалеку от деревни Шатилово Полоцкого района 24-летний житель Полоцка, ехавший на грузовике «Mercedes-Benz», допустил столкновение с трактором «МТЗ», двигавшимся в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 64-летний тракторист получил травмы и был доставлен в Новополоцкую центральную городскую больницу. По факту аварии проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.