В Витебске началась реконструкция кинотеатра “Бригантина”. Что там будет?

Ігар Мацьвееў • 22/12/19 12:51 • Грамадства

В Витебске на проспекте Строителей началась реконструкция кинотеатра "Бригантина", который в 2015 году продали с аукциона.

Бывший кинотеатр согласно паспорту объекта переделают под развлекательный центр "Бригантина". Заказчиком работ выступает индивидуальный предприниматель Сергей Романенко.

Здание кинотеатра было продано в 2015 году за 6 800 000 000 неденоминированных рублей, кроме того покупатель должен был выплатить в бюджет 2 697 832 505 неденоминированных рублей за капитальный ремонт. Также. как тогда сообщалось, новый владелец подписал обязательство сохранить специализацию объекта на киновидеообслуживании населения.

Дата окончания работ на паспорте объекта не указана.

Кинотеатр "Бригантина" был построен в 1988 году и имеет общую площадь 1906 квадратных метров. В нем было два зрительных зала — на 200 и 400 мест. Первый раз кинотеатр пытались продать в конце 2013 года за 12 032 870 254 неденоминированных рублей.