В Витебске началась реконструкция кинотеатра “Бригантина”. Что там будет?

• 22/12/19 12:51 • Грамадства

В Витебске на проспекте Строителей началась реконструкция кинотеатра "Бригантина", который в 2015 году продали с аукциона.В Витебске началась реконструкция кинотеатра "Бригантина". Фото Игоря Матвеева

Бывший кинотеатр согласно паспорту объекта переделают под развлекательный центр "Бригантина". Заказчиком работ выступает индивидуальный предприниматель Сергей Романенко.

В Витебске началась реконструкция кинотеатра “Бригантина”. Фото Игоря Матвеева

Здание кинотеатра было продано в 2015 году за 6 800 000 000 неденоминированных рублей, кроме того покупатель должен был выплатить в бюджет 2 697 832 505 неденоминированных рублей за капитальный ремонт. Также. как тогда сообщалось, новый владелец подписал обязательство сохранить специализацию объекта на киновидеообслуживании населения.

В Витебске началась реконструкция кинотеатра “Бригантина”. Фото Игоря Матвеева

Дата окончания работ на паспорте объекта не указана.

В Витебске началась реконструкция кинотеатра “Бригантина”. Фото Игоря Матвеева

Кинотеатр "Бригантина" был построен в 1988 году и имеет общую площадь 1906 квадратных метров. В нем было два зрительных зала — на 200 и 400 мест. Первый раз кинотеатр пытались продать в конце 2013 года за 12 032 870 254 неденоминированных рублей.

В Витебске началась реконструкция кинотеатра “Бригантина”. Фото Игоря Матвеева

В Витебске началась реконструкция кинотеатра “Бригантина”. Фото Игоря Матвеева

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    1 каментар

    1. Pcholkin  
      22/снежань/2019 у 17:28

      Плітачка і забаўляльны цэнтр - гэта святое!
      Але, праблема ў тым, што забаўляцца ўжо няма сіл! 😐
      А вось, дзе спакойна і якасна можна па смуткаваць?... 🙄

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