Взрыв в тумане — как в Орше сносят конструкции советских заводов. Видео

ННВ • 22/12/19 18:45 • Здарэнні

90-метровую неэксплуатируемой котельной, расположенной на территории Оршанского завода приборов автоматического контроля, снесли при помощи взрыва.



21 декабря взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» Витебского областного управления при помощи направленного подрыва снесли железобетонную трубу котельной завода ПАК в Орше, сообщается пресс-службой МЧС.

В октябре Завод приборов автоматического контроля объявил тендер на демонтаж еще шести объектов на своей территории. Эти работы по сносу оценивают в 9 118 967 рублей, оплачиваться они будут из собственных средств предприятия.