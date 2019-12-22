Взрыв в тумане — как в Орше сносят конструкции советских заводов. Видео

• 22/12/19 18:45 • Здарэнні

90-метровую неэксплуатируемой котельной, расположенной на территории Оршанского завода приборов автоматического контроля, снесли при помощи взрыва.
90-метровую неэксплуатируемой котельной, расположенной на территории Оршанского завода приборов автоматического контроля, снесли при помощи взрыва. Кадр из видеозаписи

21 декабря взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» Витебского областного управления при помощи направленного подрыва снесли железобетонную трубу котельной завода ПАК в Орше, сообщается пресс-службой МЧС.

В октябре Завод приборов автоматического контроля объявил тендер на демонтаж еще шести объектов на своей территории. Эти работы по сносу оценивают в 9 118 967 рублей, оплачиваться они будут из собственных средств предприятия.

Меткі: , , ,

Падобнае

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 