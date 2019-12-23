Два случая трихинеллеза зафиксировано в Витебском районе, источник паразитов пока не нашли

ННВ • 23/12/19 14:48 • Здароўе

За ноябрь-декабрь в городском поселке Яновичи было зафиксировано два случая заболевания трихинеллезом в семейном очаге.



Оба заболевших рассказали медикам, что заболели после употребления в пищу блюд, приготовленных в домашних условиях из мясопродуктов домашней свиньи.

Однако, по результатам санитарно–ветеринарной экспертизы мясопродуктов домашней свиньи, изъятых в двух заинтересованных очагах, личинок трихинелл обнаружить не удалось.

При этом заболевшие трихинеллезом жители Янович, категорически отрицают факт употребления в пищу других мясопродуктов, которые могли бы послужить возникновению заболевания трихинеллезом, например, мясо дикого кабана.

Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии в своем сообщении отмечает, что мясопродукты убитых домашних свиней и охотничьего промысла, особенно добытые незаконно, редко подвергаются санитарно-ветеринарной экспертизе. В результате люди, употребляя в пищу контаминированные трихинеллами мясопродукты, заражаются. При этом ни обычная термическая обработка мяса (прожаривание, варка), ни просаливание или обработка иным способом, личинок трихинелл в мышечной ткани свиньи не убивают.