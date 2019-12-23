Две девушки из Витебской области попали на календарь автофестиваля «SunDay»

ННВ • 23/12/19 21:31 • Падзеі

Две прекрасные жительницы Витебска и Новополоцка попали на страницы традиционного календаря автофестиваля «SunDay».



Этот фестиваль проводится под Гродно с 2009 года. Организаторы к Новому году выпускают календарь, где каждый месяц представляет красивая девушка и легендарный автомобиль. В этом году моделями календаря на 2020 года стали две представительницы Витебской области.

Так, октябрь представляет Юлия Самуйло из Новополоцка, которая стала Вице-мисс SunDay в 2018 году, она снялась с «Ford Mustang Lego Boost». А на декабрьском листе витеблянка Александра Грибоедова, победившая в одном из этапов Мисс SunDay-2019, ее сфотографировали у автомобиля «Morgan Aero 8».

По замыслам организаторов такие постеры могут увидеть далеко за пределами Беларуси, что должно повысит туристическую привлекательность нашей страны, сообщает сайт autogrodno.by.