В Сеннеском районе женщина пыталась потушить пожар — у нее обгорели ноги, а дом сгорел

ННВ • 23/12/19 13:16 • Здарэнні

22 декабря 55-летняя женщина получила ожоги на пожаре в деревне Стриги Сенненского района, она пыталась потушить огонь.



Сообщение о загорании бревенчатого дома пожарные получили в 4:35. Прибывшие на вызов подразделения обнаружили горящий открытым огнем дом, принадлежащий 60-летнему местному жителю.

Во время пожара дома находилась гражданская супруга владельца жилья, она пыталась потушить огонь самостоятельно, но безуспешно. Соседи вызвали пожарных и «скорую». Медики, после осмотра женщины, доставили ее в Витебскую областную клиническую больницу с ожогами ног 2-3 степени (6 % тела) и отравлением продуктами горения.

Хозяин дома на пожаре не пострадал. Возгорание, по предварительной версии, могло произойти из-за неосторожного обращение с огнём при курении пострадавшей. В доме уничтожена крыша, а также повреждены стены и потолок, сообщается пресс-службой МЧС.