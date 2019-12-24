Еще одна зарядная станция для электромобилей появилась в Витебске. Фотофакт

• 24/12/19 16:45 • Падзеі

Неподалеку от филармонии в Витебске установили зарядную станцию для электромобилей.

Напомним, это уже третья элетрозаправка в областном центре. Одна находится возле магазина «Евроопт» на въезде в Витебск, вторая - у телезавода «Витязь» (она их собственного производства).

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    1 каментар

    1. Михаил Ерёма  
      24/снежань/2019 у 18:01

      ещё одна возле евроопта на Московском 60а

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