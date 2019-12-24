Еще одна зарядная станция для электромобилей появилась в Витебске. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 24/12/19 16:45 • Падзеі

Неподалеку от филармонии в Витебске установили зарядную станцию для электромобилей.

Напомним, это уже третья элетрозаправка в областном центре. Одна находится возле магазина «Евроопт» на въезде в Витебск, вторая - у телезавода «Витязь» (она их собственного производства).