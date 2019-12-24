Еще одна зарядная станция для электромобилей появилась в Витебске. Фотофакт
Неподалеку от филармонии в Витебске установили зарядную станцию для электромобилей.
Напомним, это уже третья элетрозаправка в областном центре. Одна находится возле магазина «Евроопт» на въезде в Витебск, вторая - у телезавода «Витязь» (она их собственного производства).
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1 каментар
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24/снежань/2019 у 18:01
ещё одна возле евроопта на Московском 60а