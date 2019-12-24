Изображение российского флага убрали с детской площадки после заметки «Народных новостей Витебска»

• 24/12/19 16:13 • Палітыка

С аттракционов инклюзивного парка, построенного на польские деньги на острове посреди Витьбы в Витебске, убрали изображение российского флага.
Изображение российского флага убрали с детской площадки после заметки «Народных новостей Витебска». Фото t.me/Vitebsk4People

Напомним, что игровое оборудование для парка, где могут развлекаться особенные дети, было оплачено грантом по программе «Polska pomoc». Но на одной из качалок в форме пароходика по какой-то непонятной причине красовался российский триколор.

Аттракционы с российским флагом поставили в Витебске на польские деньги. Фото Сергея Серебро

Как видно из фото, опубликованного в городском чате, символику сопредельного государства с детской площадке убрали. На пружинной качалке появился красно-зеленый прямоугольник, который, по идее, символизирует государственный флаг Республики Беларусь, но на нем не хватает орнамента.

Изображение российского флага убрали с детской площадки после заметки «Народных новостей Витебска». Фото t.me/Vitebsk4People

Ориентировочная цена аттракционов, согласно объявленному тендеру, составила 67 625 рублей (около 29 550 евро). Однако, поскольку закупка не состоялась, конечная цена игрового оборудования неизвестна.

Аттракционы с российским флагом поставили в Витебске на польские деньги. Фото Сергея Серебро

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