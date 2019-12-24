Изображение российского флага убрали с детской площадки после заметки «Народных новостей Витебска»

Сяржук Серабро • 24/12/19 16:13 • Палітыка

С аттракционов инклюзивного парка, построенного на польские деньги на острове посреди Витьбы в Витебске, убрали изображение российского флага.



Напомним, что игровое оборудование для парка, где могут развлекаться особенные дети, было оплачено грантом по программе «Polska pomoc». Но на одной из качалок в форме пароходика по какой-то непонятной причине красовался российский триколор.

Как видно из фото, опубликованного в городском чате, символику сопредельного государства с детской площадке убрали. На пружинной качалке появился красно-зеленый прямоугольник, который, по идее, символизирует государственный флаг Республики Беларусь, но на нем не хватает орнамента.

Ориентировочная цена аттракционов, согласно объявленному тендеру, составила 67 625 рублей (около 29 550 евро). Однако, поскольку закупка не состоялась, конечная цена игрового оборудования неизвестна.