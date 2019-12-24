В новогоднюю ночь попасть на площадь Победы можно будет только после досмотра — есть установка провести праздник безопасно

ННВ • 24/12/19 11:55 • Турызм

В ночь с 31 декабря на 1 января новогоднюю елку на площади Победы в Витебске огородят турникетами — тут будет организована зона безопасности.



Попасть внутрь этой зоны для встречи Нового года можно будет только после досмотра вещей милиционерами, в том числе с использованием технических и специальных средств, об этом сообщает сайт УВД Витебской области со ссылкой на начальника милиции общественной безопасности Алексея Шаховича.

Такие меры, по словам господина Шаховича, принимаются для того, чтобы не допустить проноса в места проведения мероприятий подозрительных и взрывоопасных предметов, а также ограничить проникновение туда пьяных. Для контроля за поведением отдыхающих и фиксации преступлений и правонарушений на площади будут вести видеосъёмку.

На праздник не стоит брать любой вид оружия, его муляжи, пиротехнические средства, спиртное и иные напитки в стеклянной, металлической таре, тетрапакетах и пластиковых бутылках свыше полулитра.

31 декабря городской транспорт Витебска будет работать по расписанию пятницы, 1 января — по расписанию субботу. О каких-то специальных новогодних маршрутах, как было в предыдущие годы, пока не сообщалось.

В новогоднюю ночь синоптики обещают в Витебске нулевую температуру и снежок с дождем. При этом будет сильный ветер — по прогнозам его скорость может достигать 13 метров в секунду.