Компания молодежи на «BMW» разбилась под Полоцком, погиб подросток

Іван Дзедушкін • 25/12/19 12:58 • Здарэнні

В рождественскую ночь под Полоцком разбилась кампания из двух парней и двух девушек, их «BMW» вылетел с дороги в ельник.



ДТП произошло 25 декабря около 4:00 на автодороге Р-20 неподалеку от деревни Охотница Полоцкого района. В авто ехали трое погодков 21-ти, 20-ти и 19-ти лет, а также 17-летний подросток.

На закруглении дороги водитель легковушки не справился с управлением, «BMW» вылетела в кювет, а затем въехала в придорожный ельник, где столкнулась с деревом. В результате на месте аварии погиб самый младший участник компании, который ехал на пассажирском месте, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Водитель и две пассажирки также получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Новополоцкую центральную городскую больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователи назначили ряд экспертных исследований, а также допросили пассажиров легкового автомобиля, сообщает пресс-служба СК.