Несколько раз ударила сожителя бутылкой по голове — в Толочинском районе возбудили уголовное дело в отношении пенсионерки

ННВ • 25/12/19 13:57 • Здарэнні

Уголовное дело возбудили в отношении 63-летней жительницы деревни Старое Соколино Толочинского района, которая побила своего сожителя бутылкой.



По предварительным данным, после совместного застолья со спиртным, пьяная пенсионерка три раза ударила своего сожителя пустой стеклянной бутылкой по голове. В результате мужчина получил лёгкие телесные повреждения.

В отношении пожилой женщины возбудили уголовное дело по статье 153 УК. Ранее пенсионерка уже была осуждена по этой же статье, сообщает газета «Наша Талачыншчына» со ссылкой на следователь Толочинского РОСК Оксану Горбачеву.