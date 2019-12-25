По Витебску ходят новогодние трамваи и троллейбусы. Смотрите фото
В эти предновогодние дни по Витебску ходит празднично украшенный электротранспорт - трамваи и троллейбусы. В нескольких из них - трамваях "единице" и "двойке" - проехал фотокорреспондент "ННВ".
В витебском "Горэлектротрансе" проходит конкурс на лучший новогодний экипаж. С 20 декабря пассажиров возят 5 троллейбусов и 10 трамваев с праздничной символикой. Работают они на разных маршрутах. Так, новогодние трамваи ходят на 1, 2, 3 и 7-м маршрутах, а троллейбусы - на 1, 3, 4, 8 и 12-м.
Итоги конкурса подведут к Новому году. Но украшенные трамваи и троллейбусы будут ездить по Витебску еще до православного Рождества.
Напомним. что первым в Витебске стал украшать свой троллейбус к Рождеству и Новому году один водителей машины №153 Витебского трамвайно-троллейбусного управления Юрий Бобышко.
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2 каментарыя
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25/снежань/2019 у 15:28
Транспорт праздничный, а люди все равно едут как на поминки...
25/снежань/2019 у 15:54 1
@ cinic:
Это верно подмечено. Два объяснения на лицо - плохая погода и контролёр в салоне. В остальном можно только догадываться. На шестом фото, например, пенсионер о пенсии своей явно задумался. А пацан-школьник рядом - как бы в школе какой учитель голову не открутил... 🙁