По Витебску ходят новогодние трамваи и троллейбусы. Смотрите фото

Ігар Мацьвееў • 25/12/19 15:24 • Грамадства

В эти предновогодние дни по Витебску ходит празднично украшенный электротранспорт - трамваи и троллейбусы. В нескольких из них - трамваях "единице" и "двойке" - проехал фотокорреспондент "ННВ".



В витебском "Горэлектротрансе" проходит конкурс на лучший новогодний экипаж. С 20 декабря пассажиров возят 5 троллейбусов и 10 трамваев с праздничной символикой. Работают они на разных маршрутах. Так, новогодние трамваи ходят на 1, 2, 3 и 7-м маршрутах, а троллейбусы - на 1, 3, 4, 8 и 12-м.

Итоги конкурса подведут к Новому году. Но украшенные трамваи и троллейбусы будут ездить по Витебску еще до православного Рождества.

Напомним. что первым в Витебске стал украшать свой троллейбус к Рождеству и Новому году один водителей машины №153 Витебского трамвайно-троллейбусного управления Юрий Бобышко.