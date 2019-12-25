Прокуратура: непринятие мер по сохранению историко-культурных ценностей в Витебской области может привести к их полному разрушению и утрате

ННВ • 25/12/19 12:04 • Культура

Ряд проблемных вопросов, которые не решаются на протяжении длительного периода выявила прокуратура Витебской области в ходе проверки соблюдения законодательства об охране историко-культурного наследия.



В Витебской области насчитывается более 35 неиспользуемых объектов наследия, из которых свыше 30 (в том числе около 20 руинированных) находятся в неудовлетворительном состоянии. В определенной степени это связано с отсутствием достаточных финансовых средств (Оршанский, Шумилинский, Лепельский, Ушачский, Верхнедвинский и иные районы).

Вместе с тем непринятие мер по сохранности историко-культурных ценностей со временем может привести к их полному разрушению и утрате. Кроме того, ввиду аварийности отдельных конструкций нахождение возле таких объектов небезопасно.

Проверка выявила ряд случаев, когда владельцы таких объектов не поддерживали их надлежащее санитарное и техническое состояние, что не требовало существенных материальных затрат — в Шумилинском, Миорском, Глубокском, Бешенковичском и других районах.

При этом было установлено, что отдельные владельцы и землепользователи, на землях которых находятся историко-культурные ценности, своевременно не подписали охранные обязательства, предусматривающие обязанности по обеспечению их сохранности — такие факты обнаружены в Витебске, а также Браславском и Шумилинском районах.

Кроме того не выполняются требования законодательства и охранных обязательств в части оформления соответствующих паспортов и установления охранных досок на объекты историко-культурного наследия (.Витебск, Шумилинский, Полоцкий, Лепельский, Оршанский и иные районы).

Проблемным является вопрос о разработке проектной документации зон охраны историко-культурных ценностей. К слову, это не позволяет в случае необходимости установить ограничения при производстве строительных и иных работ. Такие документы отсутствует на большинстве объектов.

В Витебске, Верхнедвинском, Оршанском и Чашникском районах не созданы общественные наблюдательные комиссии по охране историко-культурного наследия, т.е. не налажен общественный контроль.

Сложившаяся ситуация в сфере охраны историко-культурных ценностей — следствие не только объективных причин, но и результат упущений в деятельности местных исполнительных и распорядительных органов, в том числе недостаточной активности по привлечению финансовых средств и в поиске решений проблемных вопросов, отсутствия оперативности реагирования на нарушения законодательства.

Зачастую уполномоченные должностные лица при выявлении фактов невыполнения обязанностей по обеспечению сохранности исторических объектов ограничивались направлением виновным соответствующих писем и не контролировали ход исправления положения дел. В случае нарушения законодательства редко использовались полномочия по ведению административного процесса.

По итогам проверки прокуратура Витебской области внесла представление в Витебский облисполком. На основании 19 актов реагирования территориальных прокуратур 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, проведены дополнительные мероприятия по наведению порядка в данной сфере, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.