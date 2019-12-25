Самое тёплое Рождество за всю историю — в Витебске побит температурный рекорд
Минувшая рождественская ночь оказалась самой теплой за всю историю метеонаблюдений в Витебске, а это 133 года.
25 декабря максимальная температура воздуха на метеостанции в областном центре составила 5,6 градуса по шкале Цельсия, что целый градус больше предыдущего рекорда максимальной суточной температуры, установленного в 2015 году.
А вот самым холодным Рождество в Витебске было в 2001 году, когда столбик термометра опустился до отметки -25,5 градуса по Цельсию.
Напомним, что из-за аномально теплого декабря в Витебске на деревьях и кустарниках набухли почки, а на иве появились «котики».
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