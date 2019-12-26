Бывшую предпринимательницу из Витебска милиция разыскивает за долги

ННВ • 26/12/19 14:18 • Эканоміка

В Витебске в розыск как должник объявлена бывшая предпринимательница Марина Буланова.



44-летняя Марина Буланова разыскивается отделом внутренних дел администрации Первомайского района по делу о возмещении ущерба в пользу юридического лица.

Кому был причинен ущерб, правоохранительные органы не сообщают. О Булановой известно, что она 17 лет назад была зарегистрирована индивидуальным предпринимателем, в 2008 году начался процесс ликвидации ИП, однако он не завершен до сих пор.

Всех, кому известно местонахождение разыскиваемой, просят сообщить об этом в оперативно-дежурную службу Первомайского РОВД по телефонам: 8-0212-37-61-02; 375-29-711-53-16; 375-29-310-40-02 или по телефону 102.