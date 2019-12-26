Лукашенко пообещал окончательно решить вопрос Витебской области после праздников и назначил ряд чиновников
26 декабря Александр Лукашенко назначил на посты ряд руководителей властной вертикали в Витебской области, а также пообещал после праздников окончательно решить вопрос развития региона.
— Витебской области после праздников мы встретимся. Как я и обещал, примем окончательно решение по развитию Витебщины. Уверен, во всех областях этот опыт будет востребован. Обратите на это серьезное внимание, — заявил он.
Лукашенко дал согласие на назначение следующих чиновников:
- первого секретаря областной организации БРСМ Вячеслава Хрола членом облисполкома;
- Игоря Марковича — председателем Полоцкого райисполкома;
- Василия Шилова — председателем Верхнедвинского райисполкома;
- Олега Лындина — председателем Толочинского райисполкома.
Таким образом, Марковича переводят в Полоцк из Верхнедвинска, а его место занимает бывший первый зам Шилов. Толочинский район возглавит Лындин, последние три года руководивший Дубровенщиной — там на свое место из парламента вернулся прежний председатель Анатолий Лукашов.
Что касается мэра Витебска, то взамен уехавшего в Минск заниматься в парламенте жилищными проблемами Виктора Николайкина так пока никого и не назначили.
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